Sokak ortasında kanlı pusu kurdular! Motokuryeye kurşun yağdırdılar

Gaziosmanpaşa'da pusu kuran iki kişi, Emre Çatal isimli moto kuryeye silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların hedefi olan Emre Çatal isimli moto kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların motosikletle olay yerine geldiği ve sokakta beklediği anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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29 Ağustos Salı günü saat 19.00 sıralarına Merkez Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde motosikletin üzerinde bekleyen Emre Çatal, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre Çatal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda kovan bulundu. Yapılan çalışma sırasında hayatını kaybeden Emre Çatal'ın üzerinde bulunan silahın da yerde olduğu ve saldırı anında karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi.

Çatal'a yapılan saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine geldiği, bir süre sokak içerisinde bekledikleri güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olayın ardından motosiklete doğru koştuğu anlarda kameraya yansıdı.