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Bahçede mangal yaparken ailesini kurşun yağmuruna tuttu ardından kendi kafasına sıktı

Bahçede mangal yaparken ailesini kurşun yağmuruna tuttu ardından kendi kafasına sıktı

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaktıkları sırada ağabeyini, annesini, ağabeyinin eşini ve 2 yeğenini tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına sıktı. Olayda ağabey hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. ile birlikte mangal yapıp aile yemeği yemeye başladı.

Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. tabancayla başına sıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde bulunan tüm yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Y. ile annesi ve yeğenlerinin durumunun ağır olduğu, yengesinin ise yüz ile el kısmından yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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