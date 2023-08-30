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Tekirdağ'da kontrolden çıkan tır yan yattı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da kontrolden çıkan tır yan yattı!

Tekirdağ Muratlı'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde heyelan bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GYT 001 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin yardım etmesiyle tırdan çıkan sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Dorsede yüklü malzemeler ise etrafa saçıldı. Araçta maddi hasar da meydana geldi. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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