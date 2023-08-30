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Aydın'da kavga kan akıttı! Silahla bacaklarından vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da kavga kan akıttı! Silahla bacaklarından vurdu

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi bacaklarından vuruldu.

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Olay, gece saatlerinde Köşk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, ismi belirlenemeyen şüpheli çektiği silahla K.K.’yi iki bacağından vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulan K.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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