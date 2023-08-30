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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması bir basamak daha yükseldi

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması bir basamak daha yükseldi

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye'nin puanı 32 bin 100'e çıktı ve sıralamada bir basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçti.

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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki sıçrayışını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sıralamada bir basamak daha yükseldik.

Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1- İngiltere 89.053
2- İspanya 75.927
3- İtalya 71.569
4- Almanya 69.624
5- Hollanda 54.000
6- Fransa 52.247
7- Portekiz 48.316
8- Belçika 36.900
9- TÜRKİYE 32.100
10- İskoçya 31.650
11- Avusturya 29.900
12- İsviçre 29.775

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