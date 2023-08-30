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Erzincan'da polis ekiplerinden kaçak sigara operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da polis ekiplerinden kaçak sigara operasyonu!

Erzincan'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde bagajda 4800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan 04 plakalı otobüste yapılan kontrollerde toplam 4 bin 800 paket gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden şüpheli M.A. isimli şahıs hakkında ilgili tahkikat KOM Şube Müdürlüğünce yapılmakta.

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