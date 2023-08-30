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HABER /  POLİTİKA

CHP'de İstanbul'da 'değişimciler' ile 'Kemalciler'in 'biz öndeyiz' kavgası

CHP'de İstanbul'da 'değişimciler' ile 'Kemalciler'in 'biz öndeyiz' kavgası

CHP'de değişimcilerle Kemalciler arasındaki rekabet kavgaya dönüştü. CHP kurultayına 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul teşkilatında hem "Değişimciler" hem de "Kemalciler", "biz öndeyiz" kavgasına tutuştu. İmamoğlu destekçileri kendilerinin "açık ara" önde olduğunu savunurken, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutanlar da kendilerinin fark attığını ileri sürüyor.

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Seçim yenilgisinin ardından CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'Değişim' tartışmaları sürüyor. CHP kurultayına 250'ye yakın delege gönderecek olan İstanbul teşkilatında hem "Değişimciler" hem de "Kemalciler", "biz öndeyiz" kavgasına tutuştu.

Kaftancıoğlu'na soğuk duş!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası Deniz Kaftancıoğlu'nun Küçükçekmece'deki oylamada delege seçilememesi genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı. Buna rağmen Küçükçekmece, Kadıköy ve Üsküdar'da değişimcilerin kazandığına yönelik iddialar, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından ısrarla reddediliyor.

Eren Erdem'in adayı kaybetti

Üsküdar'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in aday gösterdiği Onur Cingil'in ilçe başkanlığı yarışını değişimcilerden İbrahim Çağlar'a kaybetmesi ise İmamoğlu taraftarlarının zaferi olarak değerlendiriliyor.

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