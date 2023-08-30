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Bolu'da husumetlilerin tartışması kan döktü! 3 kişiyi yaralayan 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da husumetlilerin tartışması kan döktü! 3 kişiyi yaralayan 4 şüpheli yakalandı

Bolu'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Karaçayır Mahallesi Tekel Sokak’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu taraflardan 2'si ile olay yerinden geçen 1 vatandaşın yaralandığı, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Olayın ardından emniyet güçlerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı aktarılan açıklamada, operasyon neticesinde olaya karışan 4 kişinin kullanılan silahla birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

Olay:

Dün, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.A. ve Ö.F.A. ile o sırada yoldan geçen kurye N.T. silahla yaralanmış, polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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