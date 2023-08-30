Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay’da şehit oldu

HATAY'a geçici görevle gelen polis memuru Serdar Bala, görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit oldu.Abone ol
Konya Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serdar Bala (26) geçici görevle geldiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Evli ve bir çocuk babası olan şehit Serdar Bala’nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip memleketi Konya’da Yazır Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığında toprağa verilecek.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de film gibi bir hikaye! Milyarlık miras davasının acılı kadını konuştu: Tek suçum sevmekti