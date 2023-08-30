İzmir'de film gibi bir hikaye! Milyarlık miras davasının acılı kadını konuştu: Tek suçum sevmekti

Taksicilik yaparak geçimini sağlayan evli 2 çocuk babası Recep Nişancı ise, "Babamı hala çok seviyorum. Ölene kadar babamla görüşüp ona hep sarılmak istedim. Ancak beni eve sokmadılar. Kardeşlerime sarılmak istiyorum. O da olmuyor. Babamı çok sevdiğim için oğluma da babamın ismi olan Turgay adını verdim.