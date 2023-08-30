İzmir'de film gibi bir hikaye! Milyarlık miras davasının acılı kadını konuştu: Tek suçum sevmekti
İZMİR'de 3 yıl önce vefat eden Turgay Nişancı'nın 17 yaşında terk ettiği Mükerrem Sakarya bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sakarya psikolojik tedavi gördü, adliye koridorlarında süründü. Oğlu ise 40 yıl sonra babalık davasını kazandı ve mirasa ortak oldu. Mükerrem Sakarya, "Tek suçum sevmekti. Beni değil para için Gülseren'i seçti. Çok zor günler geçirdim. 59 yıldır hem kendim hem oğlum için hukuk mücadelesi veriyorum. Adalete güveniyorum" dedi.
Taksicilik yaparak geçimini sağlayan evli 2 çocuk babası Recep Nişancı ise, "Babamı hala çok seviyorum. Ölene kadar babamla görüşüp ona hep sarılmak istedim. Ancak beni eve sokmadılar. Kardeşlerime sarılmak istiyorum. O da olmuyor. Babamı çok sevdiğim için oğluma da babamın ismi olan Turgay adını verdim.
Babam hayattayken kendi ismini taşıyan torununun sünnet düğününe aile baskısından dolayı gidemedi. Ölüm döşeğindeki babamı ziyaret etmek istedim. Kapıdan içeri almadılar. Vasiyetnamenin de baskıyla yaptırıldığını düşünüyorum.
Babamın binlerce dönüm bahçesi var. O bahçelerden oğlu olarak 59 yıldır bir tane bile mandalina yiyemedim. Belki iyi imkanlar içinde ben de yetişebilseydim, belediye başkanı ben olabilirdim" diye konuştu.
İzmir'de Sefehisar'ın eski Belediye Başkanı Hamit Nişancı'nın arazi zengini babası Turgay Nişancı, 3 sene önce 83 yaşındayken hayatını kaybetti. SABAH, Türkiye gündemine oturan bu ilginç davayla ilgili olayın kahramanları anne Mükerrem Sakarya ile oğlu Recep Nişancı ile konuştu.