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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmede 145 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmede 145 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

Osmaniye'de narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir tıra yaptığı operasyonda tırın dorsesinin gizli bölmesinde 145 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, tırda bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde ortak çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan tır, Osmaniye il sınırlarında bir süre takibe alınan araç, otoyolda dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte aracın dorsesinde yapılan aramada, gizli bölmede 145 kilo 450 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Tırda bulunan G.G ve U.P. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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