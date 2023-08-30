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Meral Akşener geri adım attı! Ankara ve İstanbul için anlaşabiliriz! Levent Gültekin için ne dedi?

Meral Akşener geri adım attı! Ankara ve İstanbul için anlaşabiliriz! Levent Gültekin için ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçimlere tek başımıza gireceğiz" diyerek ittifaka kapı kapattığı konuşmasından geri adım attı. Akşener'den sonra İYİ Parti SÖzcüsü Kürşat Zorlu da "Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarımızı çıkaracağız" demişti. Akşener bugün ise Zorlu'nun sözleri için "Tedbiren öyle söylemiştir, anlaşırsak ortak adaya kapalı değiliz" dedi. 

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da yaptığı "seçimlere tek başımıza gireceğiz" çıkışının ardından partisinin sözcüsü Kürşad Zorlu'nun İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarına yönelik açıklaması hakkında, "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür. Anlaşırsak ortak adaya kapalı değiliz" dedi.

Aday isimleri üzerinde uzlaşmalar olabilir

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, "Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

- Kürşad Bey’i (Prof. Kürşad Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür. Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir.

Ortak adaylara kapalı değiliz

- Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez." 

Gültekin'in 100 milyon dolar iddiası

Meral Akşener, yorumcu ve yazar Levent Gültekin'in gündeme getirdiği, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kendisine gönderildiği söylenen e-mail iddiasıyla ilgili olarak da böyle bir e-mail görmediğini ve böyle bir içerikle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Akşener, "partide ilgili kişiler bunu araştırdığını, doğrusu ne ise açıklayacaklarını" dile getirdi.

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