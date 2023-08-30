Demet Akalın Acun Ilıcalı ile el sıkıştı! Tuğba Ekinci'den gelen yorum şoke etti

Tuğba Ekinci son günlerde Demet Akalın'a dair sert ifadeleriyle dikkat çekiyor. Akalın, Acun Ilıcalı ile arasını düzeltip tv8'de yeni bir program için anlaşma yapınca Tuğba Ekinci yine kendini tutamadı.

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Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğrafına "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu düşen Demet Akalın, sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı'yı sürekli eleştirmesiyle tanınan Akalın, iddialara göre bir gündüz kuşağı programı için ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Haberi duyan Tuğba Ekinci son dönemde serf ifadeler kullandığı Demet Akalın'a dair yorum yapmaktan yine kendini alamadı.

Daha önce Akalın'ın 'bekaret' itirafının olduğu eski bir gazete sayfasını paylaşan Tuğba Ekinci bu sefer de Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Ekinci bu işbirliğini "ölü yatırım" olarak değerlendirdi ve "Ekranda kürek gibi duran kadınlara para vermek nedir?" yorumunda bulunarak yine adından söz ettirmeyi başardı.