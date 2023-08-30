Kürtaj yaptırmayan 18 yaşındaki hamile kız arkadaşını vurarak öldürdü!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin Sanford bölgesinde 21 yaşındaki Donovan Faison ismindeki bir adam hamile kız arkadaşını vurup öldürmekle suçlandı. Kız arkadaşının kürtaj yaptırmayı reddetmesi üzerine Faison’un sevgilisi ve doğmamış bebeğini öldürdüğü ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin Sanford bölgesinde 18 yaşındaki Kaylin Fiengo isimli genç kadın karnındaki bebeğiyle sevgilisinin kurşunlarının hedefi olarak hayatını kaybetti. Polis kayıtlarına göre iki sevgili buluşmak için Coastline Parkı’nı tercih etmişti. Aynı gece saat 23.00'ten sonra park halindeki arabasının sürücü koltuğunda Fiengo kurşunla yaralanmış halde ölü bulundu.Parkta devriye gezen bir Sanford polis memuru, arabanın park yerine geri döndüğünü ve hala çalıştığını fark etti. Polis, içeri baktığında sürücü koltuğunda Fiengo'nun cesedini bulduğunu söyledi.

Çiftin olay gününden öncesindeki haftalarda sık sık hamilelik nedeniyle tartıştıkları ifade edildi. Sanford polisi yaptığı açıklamada, Faison'ın Fiengo'nun hamileliğini sonlandırmasını istediğini ancak Fiengo'nun bunu reddettiğini ve müfettişlerin cinayetin "olası nedeninin" onun reddi olduğuna inandığını söyledi.