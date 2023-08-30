Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Otoyolda ulaşım aksadı!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırlarından geçen bölümünde yaşanan zincirleme trafik kazası sebebiyle ulaşım aksadı.Abone ol
Otoyolun İstanbul istikameti Maşukiye mevkisinde, İ.K. yönetimindeki 07 BKY 52 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tırın çarpması sonucu devrilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği, aynı istikamette giden S.S. idaresindeki 54 AFN 479 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Daha sonra cip ve otomobilin de karıştığı kazada tır, refüjdeki köprü ayağına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hasarlı kaza nedeniyle otoyolun Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Devrilen tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yola saçılan sebzelerin Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.