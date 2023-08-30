BIST 7.907
DOLAR 26,74
EURO 29,12
ALTIN 1.666,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Otoyolda ulaşım aksadı!

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! Otoyolda ulaşım aksadı!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırlarından geçen bölümünde yaşanan zincirleme trafik kazası sebebiyle ulaşım aksadı.

Abone ol

Otoyolun İstanbul istikameti Maşukiye mevkisinde, İ.K. yönetimindeki 07 BKY 52 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tırın çarpması sonucu devrilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği, aynı istikamette giden S.S. idaresindeki 54 AFN 479 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Daha sonra cip ve otomobilin de karıştığı kazada tır, refüjdeki köprü ayağına çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kaza nedeniyle otoyolun Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Devrilen tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yola saçılan sebzelerin Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kürtaj yaptırmayan 18 yaşındaki hamile kız arkadaşını vurarak öldürdü!
Kürtaj yaptırmayan 18 yaşındaki hamile kız arkadaşını vurarak öldürdü!
Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş maçları yarın yapılacak!
Avrupa Konferans Ligi'nde rövanş maçları yarın yapılacak!
Alzheimer hastalığının sevilen doğal çözümü oldu! Nergis Çiçeği Alzheimer'a meydan okuyor
Alzheimer hastalığının sevilen doğal çözümü oldu! Nergis Çiçeği Alzheimer'a meydan okuyor
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Çocuklarınızın büyüme ağrıları felaketin habercisi olabilir! Uzmanlar bu belirtilere karşı uyardı
Çocuklarınızın büyüme ağrıları felaketin habercisi olabilir! Uzmanlar bu belirtilere karşı uyardı
Olası İstanbul depreminde içme suyu sorunu yaşayacak en riskli iki bölge açıklandı
Olası İstanbul depreminde içme suyu sorunu yaşayacak en riskli iki bölge açıklandı
Demet Akalın Acun Ilıcalı ile el sıkıştı! Tuğba Ekinci'den gelen yorum şoke etti
Demet Akalın Acun Ilıcalı ile el sıkıştı! Tuğba Ekinci'den gelen yorum şoke etti
Karaciğer kanserinin tedavisi Kıbrıs'ta! Kıbrıs biberiyesi kanser hastalarına umut ışığı oldu
Karaciğer kanserinin tedavisi Kıbrıs'ta! Kıbrıs biberiyesi kanser hastalarına umut ışığı oldu
Meral Akşener geri adım attı! Ankara ve İstanbul için anlaşabiliriz! Levent Gültekin için ne dedi?
Meral Akşener geri adım attı! Ankara ve İstanbul için anlaşabiliriz! Levent Gültekin için ne dedi?
Togg’a özel taşıt kredisinde de faizler yükseldi! Kamu bankaları adımı attı
Togg’a özel taşıt kredisinde de faizler yükseldi! Kamu bankaları adımı attı
Uzmanlardan öğün uyarısı! "İnsülin direnci için öğün sayısı belirli saatlerde olmalı"
Uzmanlardan öğün uyarısı! "İnsülin direnci için öğün sayısı belirli saatlerde olmalı"
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay’da şehit oldu
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay’da şehit oldu