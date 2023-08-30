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4 kişi ölmüştü! Nevşehir'deki feci kazada yaralanan Meryem'den acı haber

4 kişi ölmüştü! Nevşehir'deki feci kazada yaralanan Meryem'den acı haber

NEVŞEHİR'de bir cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkiinde Emirhan Ş.'nin kontrolündeki 50 BB 08 plakalı otomobil ile Osman Ç.'nin kullandığı 06 BD 4686 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Emirhan Ş., Osman Ç., Osman Nuri K. ve Can S. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Meryem Çağla D. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Meryem Çağla, 2 gün dayanabildi

Feci kazada acı haber hastaneden geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 2 yaralıdan biri olan Meryem Çağla D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kız kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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