Hamilelikte fiziğim bozuldu derdi son buluyor! Annelik estetiği ile eski fiziğinize kavuşabilirsiniz

Hamilelik sırasında genişleyen ve bozulan vücut yapısı yüzünden birçok kadın hamile kalma fikrine sıcak bakmıyor. Doğumdan sonra eski fiziğinize tekrardan kavuşmak ise artık mümkün. Uzmanlar karın bölgesinde oluşan bozulmalar için "Karın bölgesi herhangi bir nedenden dolayı deforme olsa bile düzeltilebilen, hatta eskisinden daha iyi hale getirilen vücudumuzun önemli bir parçasıdır" diyerek bozulamalara müdahale edilebileceğini duyurdu.

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FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda oluşan kilo ve doğum sonrası deformeler hakkında bilgiler verirken, bu deformelerin plastik cerrahi ile kolayca halledilebileceğini belirtti.

Oluşan sarkma ve deformeler hakkında Dr. Akbaş, “Karın bölgesi vücudumuzun en önemli parçalarından bir tanesidir. Özellikle kilo alıp vermeye bağlı aşırı kilo dalgalanmaları ya da hanımlarda hamilelik sonrası önce karnın büyüyüp küçülmesiyle formunu bozabiliyor. Karın bölgesinde sarkmalar şeklinde deformeler oluşabiliyor."

"Karın bölgesindeki şekil bozuklukları kadınlarda çok ciddi estetik kaygılar oluşturuyor. Hatta karın bölgesi bozulacak diye doğum yapmak istemeyen, çocuk sahibi olmak isteyen hanımlar bile olabiliyor. Bu çok yanlıştır çünkü sonuçta karın bölgesi herhangi bir nedenden dolayı deforme olsa bile düzeltilebilen, hatta eskisinden daha iyi hale getirilen vücudumuzun önemli bir parçasıdır."

"Plastik cerrahi yöntemlerini kullanarak karnımızı daha sıkı, daha, şekilli hale getirmek mümkündür. O yüzden özellikle hamilelik sonrası ortaya çıkan karın deformiteleri veya aşırı kiloya sahip olduklarında bir takım mide küçültme operasyonlarıyla zayıflayabiliyorlar."

"Zayıfladıklarında da karın bölgesinde inanılmaz sarkmalar, şekil bozuklukları oluşabiliyor. Bu da plastik cerrahlara en çok başvurulan operasyonlardan bir tanesidir. Çünkü genç bir kadın evleniyor, düzgün bir vücuda sahipken doğum sonrasında 9 ay önceki karnı artık olmuyor. Bazıları doğuma rağmen vücudunu koruyabilen insanlar olabiliyor. Bilinçli hamilelik dönemi, hem de genetik sebeplerden dolayı doğum sonrası eski formlarına kavuşabiliyorlar” diye konuştu.

Kadınların doğum sonrası oluşan karın bölgesindeki deformeler yüzünden eşlerinden dahi utandıklarını belirten Dr. Hayati Akbaş, “Karın bölgesi doğum sonrası deforme olduktan sonra birçok kadın o bölgeyi saklamaya çalışıyor."

"Korselerle, kapalı kıyafetlerle saklamaya çalışıyor. Hatta eşlerinin yanında bile ‘hocam biz üstümüzü değiştiremiyoruz, psikolojimizi inanılmaz şekilde etkiliyor' diyorlar. Karın germe ameliyatıyla karnın tekrar doğum veya kilo alma öncesindeki o eski görüntüsüne kavuşturmak mümkündür” şeklinde konuştu.