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Benzine indirim geliyor! 30 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzine indirim geliyor! 30 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahiplerine güzel haber geldi. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor. 30 Ağustos 2023 Çarşamba güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve mazot peş peşe zamlarla 40 lira seviyelerine yaklaşırken bu kez indirim haberi geldi. 

Benzine bu gece yarısı indirim var

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İndirimli benzin fiyatları ne kadar olacak?

Böylece benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 36,77 TL, Ankara’da 37,31 TL ve İzmir’de 37,37 TL’ye satılacak. Mayıs ayının sonundan bu yana ise akaryakıta yapılan ikinci indirim olacak.

30 Ağustos 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 37,74 TL
Motorin: 37,85 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 38,28 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 38,34 TL
Motorin: 38,50 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

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