Artan öksürüklerinizi geri plana atmayın! Geçmeyen öksürükler için uzmanlar uyardı

Son dönemlerde mevsimsel ve birçok farklı nedenden dolayı artış gösteren öksürük vakaları vatandaşları korkutuyor. Klasik ilaçların da geçiremediği inatçı öksürüklere karşı Medicana Çeşme Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, “Geçmeyen öksürük, halsizlik, kırıklık, boğazda yanma, kaşınma, geniz akıntısı, hırıltılı solunum gibi şikayetleriniz varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurun” dedi.

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Medicana Çeşme Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, son dönemde korona ve rhino virüs olmak üzere pek çok virüsün iç içe geçerek, kişinin havayollarında alerjik hassasiyete neden olduğunu belirterek, “Özellikle toplu yerlerde çalışanlar ve çocukları okul çağında olan ebeveynlerde geceleri patlayan tarzda, uyutmayan, çok rahatsız edici öksürük şikayetlerinde artış görüyoruz."

"Bu yakınmalar astım, bahar alerjisi, saman nezlesi gibi geçmişte alerji hikayesi olanlarda daha yoğun görülüyor. Bu durum genelde ‘bronş hiperreaktivitesi’ dediğimiz akciğer hava yollarının alerjik hassasiyetinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Dr. Çağlayan, inatçı öksürüklerin çoğunluğunun alerjik hassasiyete ve reflüye dayandığını ve mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle 3 haftayı geçen, iyileşip tekrar ortaya çıkan öksürüğü olanlara mutlaka solunum fonksiyon testi ve radyolojik tetkikler yapılmalı. Her ne kadar çoğunluğu alerji kökenli olsa da özellikle öksürük çok ciddi hastalıkların da habercisi olabilir” dedi.

Son zamanlarda inatçı öksürüğün tedavisinde ağırlıklı olarak alerji ve astım ilaçlarının etkili olduğuna değinen Çağlayan, bu ilaçların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca ev ve araba klimalarının mutlaka bakımının yapılması, bol sıvı alınması, buzlu su içilmemesi, aşırı sıcaklarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmaması, sigara içilmemesi, ağır yağlı yemek ve kızartmalardan uzak durulmasının önemini belirtti.