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Aydın'da çiftçinin bahçesine astığı şiveli not görenlerin yüzünü güldürdü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da çiftçinin bahçesine astığı şiveli not görenlerin yüzünü güldürdü!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftçinin incir bahçesine astığı Ege şiveli not görenlerin yüzünü güldürdü.

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Aydın’ın kırsal mahallelerinde Osmanlı Dönemi’nden bu yana hayır geleneği devam ediyor. Başta incir olmak üzere pek çok meyvenin yetiştiği bahçelerin kenarında yoldan gelip geçenlerin yiyebilmesi için asılan ‘yemek helaldir’ yazıları, paylaşmanın önemini gözler önüne seriyor.

Hayırsever bir vatandaş da, Efeler ilçesi kırsal Mesutlu Mahallesi yakınlarında kendisine ait yol kenarındaki incir ağaçlarının üzerine not bıraktı. Hayırsever vatandaşın Aydın şivesiyle yazdığı “İncir yimek selbes” notu görenleri gülümsetti. Hayırsever vatandaş, astığı not ile incir ağacının meyvelerini yemek isteyen insanlara açık bir davet sunarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasını da teşvik etti.

Yoldan geçerken notu görüp taze incir koparıp yiyen Mehmet Başak, hayırsever vatandaşa teşekkür ederek, “Allah yaptığı hayrı kabul etsin. Her ne olursa olsun kırsal bölgelerimizde paylaşma kültürü hala daha devam ediyor. İncir ağaçlarının yanına da Aydın'ımıza uygun bir şekilde şiveli olarak yazı bırakmış. Ben de dalından bir tane koparıp yedim. Paylaşmanın önemini bizlere gösteren hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederim. Allah hayrını kabul etsin. Bereketini artırsın inşallah” dedi.

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