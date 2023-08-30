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İstanbul'da içki yasağı geldi! Sahiller, parklar ve piknik alanlarında içki içmek yasaklandı

İstanbul'da içki yasağı geldi! Sahiller, parklar ve piknik alanlarında içki içmek yasaklandı

İSTANBULda sahiller, plajlar, parklar ve piknik alanlarında alkollü içki içmek yasaklandı. Park ve sahillerde içki yasağı getirilmesine, "olaylara karışanların ekseriyetle alkollü" gerekçe gösterildi. Sadece "alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler"de içki içilebilecek.

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İstanbul Valiliği'nin parklarda alkol alınmasını yasaklayan kararının gerekçesi ortaya çıktı. T24'ün haberine göre, Vali Davut Gül imzası ile yayımlanan genelgede, olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Nerelerde yasak nerelerde serbest?

İstanbul Valisi Davut Gül’ün 17 Ağustos 2023'te yayımladığı, “Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi” başlıklı genelgesinde, "alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında" kalan halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki tüketiminin yasaklandığı ortaya çıktı.

Yasağın gerekçesi ne?

Genelgede yasağın gerekçesi ile ilgili de "olaylara karışan şahıslar ekseriyetle alkollü" değerlendirmesi yapıldı. İşte Vali Gül)ün gönderdiği genelge...


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Genelgede, “İlgili makamlara yapılan şikayetlerde, ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından, kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları, umuma açık park, plaj, sahil ve benzeri alanlarda alkol alan şahısların çevreye rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebep oldukları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

617 TL para cezası
Genelgede 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "sarhoşluk" başlıklı 35. maddesinde sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye kolluk görevlileri tarafından 617 TL idari para cezası verileceği, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulacağı da ifade edildi.

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