Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi sayısı açıklandı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelerek yaz tatillerini yapan gurbetçiler kara yoluyla yaşadıkları ülkelere dönüyor. Sınır kapılarından oluşan yoğunluğa ilişkin fotoğraflar gelirken geçişlere ilişkin resmi veriler de açıklandı. Buna göre başta Kapıkule olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından toplamda 2 milyon 214 bin 440 gurbetçi çıkış yaptı.

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Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatili için geldikleri ana vatanlarından, çalıştıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 milyon 316 bin 845'i Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere, aynı ülkeye açılan Hamzabeyli ve Kırklareli'ndeki Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından toplamda 2 milyon 145 bin gurbetçi ülkeden çıkış yaptı. Gümrük yetkilileri 5 sınır kapısından 2,5 milyon gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Tatilini geçirdiği Trabzon'dan Belçika'ya dönen Metin Uğur Bayraktar, dönüş yolculuğunun hüzünlendirdiğini söyleyerek, "Gelişte büyük bir mutluluk oluyor. Döndüğümüzde içimizi hüzün kaplıyor. Dolayısıyla bir yıllık bekleme süreci olacak tekrar gelmek için. Cenabıallah, inşallah tüm gurbette kalanlara, sağ salim bir sonraki izne gelmeyi nasip eder. Yollardaki tüm gurbetçi arkadaşlarımızın kazasız belasız evlerine ulaşmasını temenni ediyoruz. Yaklaşık 40 gün kaldık ama bir önceki izin döneminden biraz daha pahalı. Biraz daha pahalılık var maalesef. Bütün sevdiklerimizi arkada bıraktık, annem, ablam, kardeşlerim hepsi Türkiye'de. Tabii ki insan memleketinden çıkarken, içi buruk oluyor. Annemizin yaptığı Trabzon'a has kuymak yedik sık sık. Bölgemizin meşhur yemeklerini ve daha çok özlemini çektiğimiz yöresel yemekleri yedik" diye konuştu.

Almanya'ya dönen Nilgün Culun da "Memleketi çok gezdik. Fethiye Ölüdeniz, Çeşme, Çanakkale, Isparta, çok gezdik. 3 hafta buradaydık ve şimdi dönüyoruz. Orada olunca burayı özlüyorsun, burada olunca orayı özlüyorsun. İki arada bir derede kalıyorsunuz. Havasını, suyunu, ezan sesini, her şeyini çok özlemiştik ülkemizin" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin’e dönmek için yola çıkan Zafer Kırca ise pazartesi günü işbaşı yapacaklarını belirterek, "Memleketimizi çok özlemiştik, 2 sene olmuştu gelmeyeli, çok özlem vardı. Samsun'daydık, her şey çok güzeldi. Şimdi tekrar gurbetçilik başladı. Hüznümüz başladı. Memleketin her şeyini bagaja yükledik. Salçalar, yemekler, tarhanalar, hepsini aldık, şimdi dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zafer Kırca'nın eşi Melek Kırca da "Tatil çok güzel geçti. Havası, suyu her şeyi çok güzel ülkemizin ama mecburuz geri dönmeye. İçim çok buruk. Geldiğimizde toprağı öpesi geliyor insanın ama mecburuz, çocuklarımız orada, geri dönüyoruz" dedi.