BIST 7.907
DOLAR 26,74
EURO 29,12
ALTIN 1.666,11
HABER /  GÜNCEL

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi sayısı açıklandı

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi sayısı açıklandı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelerek yaz tatillerini yapan gurbetçiler kara yoluyla yaşadıkları ülkelere dönüyor. Sınır kapılarından oluşan yoğunluğa ilişkin fotoğraflar gelirken geçişlere ilişkin resmi veriler de açıklandı. Buna göre başta Kapıkule olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından toplamda 2 milyon 214 bin 440 gurbetçi çıkış yaptı.

Abone ol

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatili için geldikleri ana vatanlarından, çalıştıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 milyon 316 bin 845'i Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere, aynı ülkeye açılan Hamzabeyli ve Kırklareli'ndeki Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından toplamda 2 milyon 145 bin gurbetçi ülkeden çıkış yaptı. Gümrük yetkilileri 5 sınır kapısından 2,5 milyon gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Tatilini geçirdiği Trabzon'dan Belçika'ya dönen Metin Uğur Bayraktar, dönüş yolculuğunun hüzünlendirdiğini söyleyerek, "Gelişte büyük bir mutluluk oluyor. Döndüğümüzde içimizi hüzün kaplıyor. Dolayısıyla bir yıllık bekleme süreci olacak tekrar gelmek için. Cenabıallah, inşallah tüm gurbette kalanlara, sağ salim bir sonraki izne gelmeyi nasip eder. Yollardaki tüm gurbetçi arkadaşlarımızın kazasız belasız evlerine ulaşmasını temenni ediyoruz. Yaklaşık 40 gün kaldık ama bir önceki izin döneminden biraz daha pahalı. Biraz daha pahalılık var maalesef. Bütün sevdiklerimizi arkada bıraktık, annem, ablam, kardeşlerim hepsi Türkiye'de. Tabii ki insan memleketinden çıkarken, içi buruk oluyor. Annemizin yaptığı Trabzon'a has kuymak yedik sık sık. Bölgemizin meşhur yemeklerini ve daha çok özlemini çektiğimiz yöresel yemekleri yedik" diye konuştu.

Almanya'ya dönen Nilgün Culun da "Memleketi çok gezdik. Fethiye Ölüdeniz, Çeşme, Çanakkale, Isparta, çok gezdik. 3 hafta buradaydık ve şimdi dönüyoruz. Orada olunca burayı özlüyorsun, burada olunca orayı özlüyorsun. İki arada bir derede kalıyorsunuz. Havasını, suyunu, ezan sesini, her şeyini çok özlemiştik ülkemizin" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin’e dönmek için yola çıkan Zafer Kırca ise pazartesi günü işbaşı yapacaklarını belirterek, "Memleketimizi çok özlemiştik, 2 sene olmuştu gelmeyeli, çok özlem vardı. Samsun'daydık, her şey çok güzeldi. Şimdi tekrar gurbetçilik başladı. Hüznümüz başladı. Memleketin her şeyini bagaja yükledik. Salçalar, yemekler, tarhanalar, hepsini aldık, şimdi dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zafer Kırca'nın eşi Melek Kırca da "Tatil çok güzel geçti. Havası, suyu her şeyi çok güzel ülkemizin ama mecburuz geri dönmeye. İçim çok buruk. Geldiğimizde toprağı öpesi geliyor insanın ama mecburuz, çocuklarımız orada, geri dönüyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da aranan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!
Kütahya'da aranan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik...
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik...
Düzce'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Düzce'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Ortalığı karıştıran iddia: Prigojin hayatta ve intikamını planlıyor! 'Pasaport' detayı...
Ortalığı karıştıran iddia: Prigojin hayatta ve intikamını planlıyor! 'Pasaport' detayı...
Bodrum'da lastik bot içerisinde geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum'da lastik bot içerisinde geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Konya'da iki kazada kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi: 5 kişi yaralandı
Konya'da iki kazada kontrolden çıkan araçlar birbirine girdi: 5 kişi yaralandı
Ne olacak bu taksilerin hali? Taksiciler de dertli! Onlar da kendini savundu!
Ne olacak bu taksilerin hali? Taksiciler de dertli! Onlar da kendini savundu!
Kağıthane'de 'arabama sürttün' kavgasını polis biber gazıyla ayırdı! İki grup birbirine girdi, sokak karıştı
Kağıthane'de 'arabama sürttün' kavgasını polis biber gazıyla ayırdı! İki grup birbirine girdi, sokak karıştı
İleri yaşta rahat etmenin yolu, giderlerini kontrol edebilmek!
İleri yaşta rahat etmenin yolu, giderlerini kontrol edebilmek!
Aydın'da çiftçinin bahçesine astığı şiveli not görenlerin yüzünü güldürdü!
Aydın'da çiftçinin bahçesine astığı şiveli not görenlerin yüzünü güldürdü!
Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
Pişkin hırısız elini kolunu sallayarak hırsızlık yaptı! Saniyeler içinde telefonu cebine indirdi
Pişkin hırısız elini kolunu sallayarak hırsızlık yaptı! Saniyeler içinde telefonu cebine indirdi