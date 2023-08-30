Düzce'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de narkotik polis ekiplerinin bir mahalleye yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 250 gram Sentetik Kannabinoid, 448 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerimizce Çay Mahallesi’nde yapılan operasyonda 13 ayrı suç kaldı bulunan ve Düzce’de Sentetik Kannabinoid (Bonzai) işini organize eden M.A.(37) yakalandı.

Şüpheli şahıs ile birlikte toplam 6 kilo 250 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 448 adet sentetik ecza (lyrica), hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan 20 parça malzeme ve 1 adet 9x19 ruhsatsız tabanca ve aynı çapta 4 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edilecek.