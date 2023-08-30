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Ortalığı karıştıran iddia: Prigojin hayatta ve intikamını planlıyor! 'Pasaport' detayı...

Ortalığı karıştıran iddia: Prigojin hayatta ve intikamını planlıyor! 'Pasaport' detayı...

Rus siyasi analist Dr Valery Solovey, Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında ölmediğini, hayatta olduğunu ve intikam hazırlıkları yaptığını öne sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni bir isyana karşı 'hazır olun' talimatı verdiği iddia edildi.

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Geçtiğimiz aylarda Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın üst düzey askeri yönetimine başlattığı başarısız isyanla dünya gündemine oturan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında gerçekleşen gizemli bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Cenaze töreni basına kapalı yapıldı

Prigojin'in cenazesi dün basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. Wagner grubundan yapılan açıklamada, Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen cenaze töreninin kapalı formatta gerçekleştirildiği, Prigojin'e veda etmek isteyenlerin Porokhovskoye mezarlığını ziyaret edebileceği duyuruldu.

Ortalığı karıştıran iddia: Prigojin hayatta ve özgür

Paralı asker grubu tarafından servis edilen fotoğraflarda Prigojin'in mezarı çiçeklerle donatılmış bir şekilde görülürken Rus siyasi analist Dr Valery Solovey, Putin'in gitmeyi reddettiği cenaze törenine rağmen Prigojin'in hayatta ve tamamen özgür olduğunu iddia ediyor.

"Uçakta o değil dublörü vardı"

Moskova'nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) eski bir profesör olan Solovey'e göre, Prigojin Rusya Güvenlik Konseyi tarafından planlanan suikastten yaptığı bir hile kurtulmayı başardı ve şimdi intikamını planlıyor.

Kaza yerinde Prigojin'in DNA örneklerini bulan Rus yetkilileri yalan söylemekle suçlayan Solovey, suikast girişiminin uçağa Prigojin yerinde dublörünün binmesi nedeni ile başarısızlığa uğradığını iddia ediyor.

"Talimatı bizzat Putin verdi"

ABD istihbaratının uçağın içeriden gerçekleşen bir patlama nedeni ile düştüğü iddialarına karşı çıkan Rus analist, Prigojin'in jetinin Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü ve talimatı da bizzat Putin'in verdiğini öne sürüyor:

Prigojin şu an hayatta ve özgür. Uçakta kendisi değil dublörü vardı. Putin de bunun gayet farkında. Rus yetkililerin yaptıkları açıklamalara inanıyorsanız size ne diyebilirim ki?"

"Prigojin intikam hazırlığı yapıyor"

Yayınladığı videoda ısrarla Prigojin'in intikam hazırlıklarına başladığını iddia eden Rus analist, Wagner liderinin 2 milyar dolarlık bir fonu olduğunu ve bunun intikam almak için yeterli olduğunu öne sürüyor.

İlerleyen günlerde Prigojin'in saklandığı ülkeyi açıklayacağını iddia eden Solovey bu ülkenin Afrika'da olmadığını belirtti.

Pasaport görüntüleri sosyal medyada

Prigojin'in dublörlerine ait olduğu öne sürülen pasaportlar sosyal medya sitelerinde...

Rus analistin iddiaları bugün hem yerel hem uluslararası medyada gündem olurken, Prigojin'in dublörüne ait olduğu ileri sürülen pasaportlar Rus Haber sitelerinde ve Telegram kanallarında yayınlandı.

Putin: Hazır olun

Öte yandan İngilizce-Rusça yayın yapan The Moscow Times gazetesi Prigojin'in ölümü sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni bir isyana karşı harekete geçtiğini ve Rusya gizli servislerine 'hazır olun' talimatı verdiğini yazdı.

The Moscow Times'ın haberine göre Rus lider, Prigojin'in ölümü sonrası 'intikam yemini' eden Wagner askerlerinin yeni bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

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