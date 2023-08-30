Zonguldak'ta husumetlilerin kavgası ölüm getirdi! Cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

Zonguldak Alaplı'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişinin kavgası cinayetle sonuçladı. Bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İlçeye bağlı Yeniköy'de, 28 Ağustos'ta çıkan bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve A.N. tutuklandı. Şüpheliler E.E.D. ve H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, K.E. ise savcılıkça salıverildi.

Olay:

İlçeye bağlı Yeniköy'de, 28 Ağustos'ta, aralarında husumet bulunan Rıza Akman Çağlayan (30) ile M.E. (52) arasında çıkan bıçaklı kavgada Çağlayan ve yanındaki arkadaşı A.Y. (34) bıçakla yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.