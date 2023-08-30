BIST 7.907
DOLAR 26,74
EURO 29,12
ALTIN 1.666,11
HABER /  DÜNYA

ABD'de 127 yıllık su şebekesi patladı! New York Metrosu sular altında kaldı!

ABD'de 127 yıllık su şebekesi patladı! New York Metrosu sular altında kaldı!

ABD'nin New York kentinde 127 yıllık su şebekesinin patlaması sonucu Times Meydanı'ndaki metro istasyonu ve sokakları su bastı.

Abone ol

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda 40. Cadde ve 7. Cadde'nin altından geçen 127 yıllık su şebekesi patladı. Şehir merkezindeki sokaklar ve şehrin en işlek metro istasyonu sular altında kaldı.

Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (MTA), yaklaşık 1,8 milyon galon suyun metroya aktığını, 3 metro hattında aksamalar yaşandığını duyurdu. New York Çevre Koruma Departmanı ise ekiplerin sızıntının kaynağını bulup su akışını kesmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirtti.

New York'ta son 3 yılda eski su ve kanalizasyon hatlarını yenilemek için 1,9 milyar dolar harcama yapıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta husumetlilerin kavgası ölüm getirdi! Cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta husumetlilerin kavgası ölüm getirdi! Cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı
Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu
Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu
Vergisiz alınabilecek telefon kampanyasının detayları belli oldu!
Vergisiz alınabilecek telefon kampanyasının detayları belli oldu!
Afyonkarahisar'da kavşaktan dönen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Afyonkarahisar'da kavşaktan dönen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
TEM'de lastiği patlayan tır köprü ayağına çarptı, zincirleme kaza beraberinde geldi
TEM'de lastiği patlayan tır köprü ayağına çarptı, zincirleme kaza beraberinde geldi
Kocaeli TEM'de lastiği patlayan tır zincirleme kazaya yol açtı! Bariyerlere ve direğe çarpan tır yan yattı
Kocaeli TEM'de lastiği patlayan tır zincirleme kazaya yol açtı! Bariyerlere ve direğe çarpan tır yan yattı
İstanbul'da içki yasağı geldi! Sahiller, parklar ve piknik alanlarında içki içmek yasaklandı
İstanbul'da içki yasağı geldi! Sahiller, parklar ve piknik alanlarında içki içmek yasaklandı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi sayısı açıklandı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi sayısı açıklandı
Kütahya'da aranan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!
Kütahya'da aranan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik...
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik...
Düzce'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Düzce'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Ortalığı karıştıran iddia: Prigojin hayatta ve intikamını planlıyor! 'Pasaport' detayı...
Ortalığı karıştıran iddia: Prigojin hayatta ve intikamını planlıyor! 'Pasaport' detayı...