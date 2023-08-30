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Emekli vatandaş şoka girdi! 20 gün için bin 165 TL fatura geldi!

Emekli vatandaş şoka girdi! 20 gün için bin 165 TL fatura geldi!

Tekirdağ'da su idaresi tarafından uygulanan kademeli fatura nedeniyle, faturası bin 165 TL gelen emekli vatandaş isyan etti.

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) görevlilerinin geç okumasından dolayı kademeli faturayla karşı karşıya geldiklerini ileri süren 65 yaşındaki Mücahit Durak, "Bu su bana her zaman böyle fazla geliyor. 30 günde okunması gereken su saatleri 35-40 günde okunarak kademeli tarifeden fiyatlandırılıyor. Ben 10 günlüğüne şehir dışına çıktım. Evimde yoktum. Geldim fatura bin 165 TL gelmiş. Durumun çözümü için belediyeye gittim, kaçak olup olmadığını kontrol edin dediler. Baktım, usta çağırdım kaçak falan yok. Evde 4 kişi yaşıyoruz, bu faturalarla nasıl geçinelim. Emekliyim ben. 6. Ayda da yine kademeli tarifeden ücretlendirdiler ve o da bin 200 TL geldi. Belediyeye gittim, bu işin normal olmadığını söylediler. Bu ayıptır, yazıktır, günahtır. Bazen hiç gelmiyorlar, ben kendim saatin numarasını alıp, gidip ödüyorum. Bu insafsızlıktır. Birini 45 güne okuyorlar, birini 35. Bunları kademeli olarak fiyat artışıyla birlikte yazıyorlar. Hiç mi merhametiniz yok" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a sitem eden Durak, "Kadir Albayrak'a da sesleniyorum. Bu kadar su faturası olmaz, olmamalı. Su parası çok pahalı. Her ay 1100, 1200 lira fatura ödüyorum. Hiç mi merhametiniz yok” ifadelerini kullandı.

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