Hafize Gaye Erkan milletvekillerine sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun düzenleneceği ekim ayının ikinci haftasında milletvekillerine ekonomideki son gelişmeler ve para politikasına ilişkin sunum yapacak.

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TBMM 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak. Meclis’te öncelikli gündem, ekonomi olacak ve para piyasalarındaki hareketlilik gündeme gelecek.

AK Parti, TBMM gündemine gelmesi planlanan ekonomi yasaları ve bakanlıklardan gelecek yasal düzenlemelere ilişkin taslak metinlere son halini vermek için eylülde mesai yapacak.

Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekim ayının ikinci haftasında Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.

Merkez Bankası Başkanı Erkan da burada ekonomideki son gelişmeler ve para politikasına ilişkin milletvekillerine sunum yapacak. Erkan, Merkez Bankası'nın izlediği sıkılaştırma politikası ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşacak ve soruları yanıtlayacak.