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Zafer Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtiler!

Zafer Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtiler!

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışmasında yaklaşık bine yakın yüzücü boğazı yüzerek geçti. Yüzme yarışına eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de katıldı.

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Çanakkale Boğazı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle boğazı yüzerek geçme yarışması bu yıl 36'ıncısı kez düzenlendi. Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, birçok ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar feribotla başlama işaretinin verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Saat 08.30’da yüzücüler startın verilmesiyle kulaç attı. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç atarken, zorlu bir mücadele yaşandı.

Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. 17 ülkeden bine yakın yüzücünün katıldığı ve Çanakkale Deniz Müzesi'nde sona eren yarışlar, 12 kategoride gerçekleştirildi.

Yüzme yarışına eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de katıldı.

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