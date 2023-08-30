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Samsun'da tavan döşemesinin çöktü! Tavandan düşen adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da tavan döşemesinin çöktü! Tavandan düşen adam feci şekilde can verdi

Samsun Terme'de arı kovanı almak için evinin tavanına çıkan bir kişi tavan döşemesinin çökmesi ile hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin tavanındaki arı kovanını almak isteyen Nurettin Özden (72) döşemedeki tahtaların açılması sonucu evin içine düşerek yaralandı.

Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Nurettin Özden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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