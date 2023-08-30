Japon Başbakan Fumio deniz mahsulü tüketti akıllara Cahit Aral geldi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketti.

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Kyodo News'in haberine göre, öğle yemeğinde Kişida ve bazı bakanlar, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerini tercih etti.

Yemeğin, tahliye edilen suyun insan sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri ve ülkedeki deniz ürünlerinin itibarının zedelenmesi yönündeki endişeleri gidermeyi amaçladığı bildirildi.

Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Nişimura Yasutoşi, Kişida'nın Fukuşima'da hasat edilen pirincin yanı sıra levrek, dil balığı ve ahtapottan oluşan "saşimi" yediğini söyledi.

Nişimura, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerinin güvenliği konusunda "hem yurt içi hem de dışındaki insanların bilgilendirmesi" gerektiğini ifade etti.

Fukuşima'nın atık su boşaltma süreci

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti.

Haziran 2020'de Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkan özel deklarasyonu oy birliğiyle kabul etmiş, dönemin Başbakanı Suga Yoşihide de nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasını kapsayan planı 13 Nisan 2021'de duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'te Japonya'nın biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Japonya, 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki atık suyun tahliyesini başlatmıştı.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olurken, Çin, Japonya'dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirmişti.

Akıllara Cahit Aral geldi

Japonya'dan gelen görüntüler Türkiye'de yıllarca tartışılan görüntüyü tekrar gündeme getirdi. Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral Çernobil'deki nükleer santral patlamasından sonra radyasyondan etkilenen Karadeniz bölgesindeki çayı canlı yayında içmişti. Aral, halka "içiniz rahat olsun" mesajı vermişti.