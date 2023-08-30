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Yurt dışından gelen uyuşturucuyu jandarma yakaladı! Valizde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yurt dışından gelen uyuşturucuyu jandarma yakaladı! Valizde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya Kepez'de jandarma ekipleri yurt dışından uyuşturucu getiren bir şahısın valizinde arama yaptı. Valizde 3 kilo 100 gram Metamfetamin, 630 bin İran Riyali ele geçirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın yurt dışından getirdiği uyuşturucu (Metamfetamin) maddeyi piyasaya süreceği tespit edildi.

Yakalanan şüphelinin valizinde yapılan aramada; 3 kilo 100 gram Metamfetamin, 630 bin İran Riyali ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı.

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