Galatasaray gözünü lige çevirdi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi 2-1 mağlup ederek gruplara kalan Galatasaray, gözünü yeniden lige çevirdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda top kapma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.