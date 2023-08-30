BIST 7.907
DOLAR 26,74
EURO 29,24
ALTIN 1.671,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'doğal kaynaklar satılıyor' iddialarına yanıt! Asılsız iddaların gerçeği bambaşka çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'doğal kaynaklar satılıyor' iddialarına yanıt! Asılsız iddaların gerçeği bambaşka çıktı

Bursa'da yapılan birçok yenilik ve hizmetle vatandaşların gönüllerini fetheden Bursa Büyükşehir Belediyesi asılsız iddialarla mücadele ediyor. Mevcut işletmede olan doğal kaynakların kira yenileme ihalesi, ‘Bursa’da doğal kaynaklar satılıyor’ şeklindeki algıyla çarpıtılırken, BUSKİ’den yapılan açıklamada, hiçbir kaynağın satışının söz konusu olmadığı, yapılan ihalenin kira yenileme ile ilgili olduğu belirtildi.

Abone ol

Halen 1 milyon 500 bine yakın aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıya yaptığı yatırımlarla içme suyunda kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine kadar indirerek Türkiye’de lider konuma gelmesi, ‘asılsız iddialarla’ gölgelenmeye çalışılıyor.

Son olarak kamuoyuna yansıyan “Bursa’nın doğal su kaynakları satılıyor” şeklindeki yalan haberlerle algı oluşturulmaya çalışılırken, BUSKİ tarafından yapılan ihalenin kaynak suyu satışıyla ilgili olmadığı, halen özel firmalar tarafından işletilmekte olan iki kaynağın kira yenileme ihalesi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu haberlerde “Bursa’nın halen içme suyu sorunu yaşadığı” iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

Tüm suyun sadece yüzde 1.7’si

BUSKİ’den yapılan açıklamada kiraya verilen tüm kaynak sularının, şehre verilen içme suyunun sadece yüzde 1,7’sine karşılık geldiği belirtilirken, kentin su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığı belirtildi.

Muhtemel kuraklık krizine karşı açılan 155 derin kuyunun yıllık 55 milyon metreküplük su kapasitesine sahip olduğu hatırlatılırken, halen barajlardaki suyun, kuyu suyuna ihtiyaç duyulmayacak kadar fazla olduğu kaydedildi.

Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı halen yüzde 52, Nilüfer Barajı da yüzde 87 doluluğa sahipken, Bursa’nın herhangi bir susuzluk tehdidi ile karşı karşıya olmadığına vurgu yapıldı.

Öte yandan Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması için hazırlanan 150 milyon Euro’luk projede çalışmalar devam ederken, 2025 yılı yazında bu suyun kente ulaşması hedefleniyor. Çıkarcık Barajı suyu ile birlikte Bursa’nın 2060 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacağı ön görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ durum çok ciddi dedi İstanbul'da su kullanımını kısıtladı
İSKİ durum çok ciddi dedi İstanbul'da su kullanımını kısıtladı
Suriye'de yerel aşiretler PKK'ya karşı harekete geçti! Çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi öldü
Suriye'de yerel aşiretler PKK'ya karşı harekete geçti! Çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi öldü
Çankırı'da bulunan fosiller heyecan yarattı! 4 yeni tür bilim dünyasına kazandırıldı!
Çankırı'da bulunan fosiller heyecan yarattı! 4 yeni tür bilim dünyasına kazandırıldı!
3 şeritli yolu kapatan düğün konvoyunda 11 araca ceza yağdı!
3 şeritli yolu kapatan düğün konvoyunda 11 araca ceza yağdı!
Galatasaray gözünü lige çevirdi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray gözünü lige çevirdi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Ordu'da iki otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Ordu'da iki otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Samsun'da tavan döşemesinin çöktü! Tavandan düşen adam feci şekilde can verdi
Samsun'da tavan döşemesinin çöktü! Tavandan düşen adam feci şekilde can verdi
Gözcü İHA TOGAN ikinci ülkeye ihraç edildi!
Gözcü İHA TOGAN ikinci ülkeye ihraç edildi!
Japon Başbakan Fumio deniz mahsulü tüketti akıllara Cahit Aral geldi
Japon Başbakan Fumio deniz mahsulü tüketti akıllara Cahit Aral geldi
Yurt dışından gelen uyuşturucuyu jandarma yakaladı! Valizde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Yurt dışından gelen uyuşturucuyu jandarma yakaladı! Valizde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
BBP yerel seçimde ne yapacak? Genel Başkan Mustafa Destici açıkladı!
BBP yerel seçimde ne yapacak? Genel Başkan Mustafa Destici açıkladı!
Sinop'ta polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Sinop'ta polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!