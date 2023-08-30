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Eskişehir'de kontrolden çıkan araç tramvay durağına savruldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de kontrolden çıkan araç tramvay durağına savruldu!

Eskişehir Odunpazarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak tramvay durağına çarptı.

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Kaza, Odunpazarı Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 TA 228 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, Piri Reis tramvay durağının korkuluklarına çarptı. Camları ve reklam panosu kırılan durakta o anda yoğunluk olmaması faciayı önledi. Kaza sonrası durakta ve araçta maddi hasar oluşurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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