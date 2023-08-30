Kanada Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti!

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

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Joly, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen iki bakan, Kanadalı bir dışişleri bakanının 25 yıl sonra ilk kez Üsküp'e gelmesi dolayısıyla bu ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdi.

Osmani, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek birkaç yıl önce stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen ikili ilişkiler noktasında önemli konulara değindiklerini vurguladı.

Ekonomik işbirliğin iyileştirilmesi kapsamında Kanada'dan bir iş heyeti tarafından Kuzey Makedonya'yı ziyaret etme girişimi başlatıldığını anımsatan Osmani, ekonomik işbirliği noktasında çok daha büyük bir potansiyelin olduğunu ve gelecekte bu konuya daha fazla ilgi göstereceklerini söyledi.

Coğrafi anlamda birbirinden uzak olmalarına rağmen özellikle Ontario'da olmak üzere Kanada'daki geniş Kuzey Makedonya diasporası sayesinde iki ülkenin güçlü bir şekilde birbirine bağlı olduğunu dile getiren Osmani şöyle devam etti:

"Onlar, Kanada gibi çok etnik gruptan oluşan ve müreffeh bir ülkenin vatandaşları olmakla gurur duyuyorlar ancak aynı zamanda Kuzey Makedonya kökenli olmalarıyla da gurur duyuyorlar. İkili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmedeki rolleri özellikle önemlidir. Kanadalı yetkililerin güçlü desteği ve sayısız faaliyetleri aracılığıyla iki dost ülkemizin halklarını gelecekte de yakınlaştırmaya devam edeceğinden eminim."

Kanada Dışişleri Bakanı Joly de görüşmede, başta NATO kapsamındaki işbirliği olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Letonya'daki NATO Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet grubuna katılımından dolayı Kuzey Makedonya'ya teşekkür eden Joly, "Bildiğiniz üzere dünya, son 18 aydır zorluklarla karşı karşıya. Slovenya, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a yapılan bu önemli ziyaretler, kilit bir dönemde gerçekleştiriliyor. Dünyanın her yerinde otoriter yöneticilerin artan cesaretini, bilginin silah olarak kullanıldığını ve demokrasilerin tehdit altında olduğunu görüyoruz. Kanada, Putin'in Ukrayna'ya karşı açtığı haksız savaştan doğrudan etkilenen demokrasileri desteklemeyi amaçlıyor." dedi.

Kuzey Makedonya'nın Batı Balkanlardaki yapıcı ortak rolünü memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Joly, Kuzey Makedonya'nın Avrupa-Atlantik sürecini desteklediklerini belirterek birkaç ülkenin birlikte başarabildiği şeyi hiçbir ülkenin tek başına başaramayacağını söyledi.

Joly, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski​​​​​​​ ve Başbakan Dimitar Kovaçevski ile de görüşecek.