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Diyarbakır'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç kayaların üzerine takla attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç kayaların üzerine takla attı

Diyarbakır Çınar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

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Kaza Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Plakası ve sürücünün ismi öğrenilemeyen araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edilerek yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili incelme başlatıldı

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