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Çanakkale'de zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalandı!

Çanakkale'de zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalandı!

ÇANAKKALE'nin AYVACIK ilçesinde zeytinyağI çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 4 bidon içinde 210 litre yağ ele geçirildi.

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Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde 28 Ağustos tarihinde bir şahsa ait zeytinyağı çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kiraladıkları araç içinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 bidon içinde toplam 210 litre zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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