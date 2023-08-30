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Batman-Diyarbakır yolu çift şeritli olacak!

Batman-Diyarbakır yolu çift şeritli olacak!

Batman-Diyarbakır karayolunun tek şeritten çift şeritli yola dönüştürülmesi için çalışmalar başladı.

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Batman’da 14 yıldır yapılması beklenen çift şeritli yolun yapım çalışmaları başladı. Çift şeritli yol için ilk adımı attıklarını belirten AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, “Dün Batman-Diyarbakır karayolu Diktepe mevkiindeki şantiyeye gittik. Karayolları bölge müdürümüz, bölge müdür yardımcımız, proje müdürlerimiz ve şantiye şeflerimizle beraber bir toplantı yaptık. Batmanlı vatandaşlarıma şu müjdeyi verebilirim; müteahhit firma ve yüklenici firma işe başladı, mobilizasyonu tamamladı. Artık ilave makineleriyle ve ilave iş gücüyle gittikçe temposunu arttıracak. Bizim için son derece önemli olan Batman-Diyarbakır karayolunun duble yolunun tamamını bitirmek için ilk adımı attık. Ben daha önce Ulaştırma Bakanıyla ve bakan yardımcımız ile bu konuyu görüşmüştüm. Bu görüşmelerin neticesinin faydalı olduğunu görmek beni son derece mutlu etti” dedi.

"Batman’ın kangren olmuş yarası kapanacak"

14 yıldır beklenen yolun kısa zamanda bitirileceğini söyleyen Nasıroğlu, “Dün ilk kazmayı vurduk, çalışmaya başladık. Bu yolla ilgili bakanımıza da teşekkür ediyorum. 'Pozitif ayrımcılık yapacağım' dedi. Batman’ın kangren olmuş bu yarasına merhem süreceğiz dedik ve o şiardan yola çıktık ve bitireceğiz” diye konuştu

"300 metrelik yeni köprü yapılacak"

Hazırda bulunan köprünün yanına ilave olarak yeni bir köprü yapılacağını söyleyen Milletvekili Nasıroğlu şunları aktardı:
“300 metre uzunluğunda ilk köprünün yanına ilave bir köprü gelecek. Yol tamamen duble bir yola dönecek. Standardı yükseltilecek ve asfaltlanacak. Batman’ımız en güzeline layıktır, biz de çalışacağız ve gerçekleştireceğiz.”

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