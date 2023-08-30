Ankara'da belediye otobüsü 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğa çarptı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı bisikletteki iki çocuk yaralandı.Abone ol
B.G. yönetimindeki 06 DZ 2480 plakalı belediye otobüsü, Yavuz Selim Mahallesi PTT Caddesi'nde Bahar N. (9) ve Ecrin B'nin (11) bulunduğu bisiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Otobüs şoförü B.G. gözaltına alındı.
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