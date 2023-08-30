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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

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