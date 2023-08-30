Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
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Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
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