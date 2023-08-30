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Meral Akşener'in "ateşten gömlek" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan ilk cevap

Meral Akşener'in "ateşten gömlek" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan ilk cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim. Cesur olamadılar" sözlerine yanıt verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Tramvayı Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış töreninde konuşmalarının ardından İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu'na "Aday mısınız?" diye soruldu.

Yola çıktım, adayım demek hadsizlik

İmamoğlu bu soruya şu yanıtı verdi: "Yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur."

Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi. Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz"

Akşener'e: Her şey çok güzel olacak

Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri hatırlatıldı. İmamoğlu, bu hatırlatma üzerine "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi. Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz" dedi.

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