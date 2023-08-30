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Dışişleri: Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi görüşmeler Ankara’da gerçekleştirilecek

Dışişleri: Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi görüşmeler Ankara’da gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerin 31 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Gabon'da meydana gelen gelişmelerin "yakından ve dikkatle" takip edildiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz ile Hollanda arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende’nin eş başkanlıklarında 31 Ağustos 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

İstişarelerde, Hollanda ile ikili ilişkilerimiz kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Gabon'da darbe girişimine ilişkin açıklama

Bakanlık, Gabon'da bir grup askerin ülke yönetimini ele geçirdiklerini duyurmasına ilişkin de yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gabon’da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

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