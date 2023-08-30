Düzce'de otomobil ve bisikletin çarpıştığı feci kazada 15 yaşındaki çocuk yaralandı!

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil ve bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 15 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazaryerinden hastane istikametine seyir halinde olan N.D. idaresindeki 16 F 3598 plakalı Tofaş marka otomobil, 913 sokak üzerinde Ümit Y. (15) idaresindeki bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ön camdan içeri giren çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.