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Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, hayvanlar telef oldu

Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, hayvanlar telef oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu ve binalarda hasar oluştu.

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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bavyera'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı, çok sayıda hayvanın telef olmasına ve binalarda hasara yol açtı.

Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde en az 18 geyik ile çok sayıda ördek ve tavuk telef oldu.

Araçların camları kırıldı

Diğer bölgelerde de 6 leyleğin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dolu yağışı bazı araçların camlarının kırılmasına da neden oldu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bölgede dolu yağışının devam edebileceği uyarısında bulundu.

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