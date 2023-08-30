Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, hayvanlar telef oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu ve binalarda hasar oluştu.

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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bavyera'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı, çok sayıda hayvanın telef olmasına ve binalarda hasara yol açtı.

Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde en az 18 geyik ile çok sayıda ördek ve tavuk telef oldu.

Araçların camları kırıldı

Diğer bölgelerde de 6 leyleğin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dolu yağışı bazı araçların camlarının kırılmasına da neden oldu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bölgede dolu yağışının devam edebileceği uyarısında bulundu.