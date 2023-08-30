Bakan Işıkhan'dan memur zammı ve emekli maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği memur zammı sürecine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği memur zammı sürecine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.
"Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız"
Bakan Işıkhan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak, kamu görevlilerini ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.