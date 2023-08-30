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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Filenin Sultanları'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan mutlu eden zafer.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki çeyrek final mücadelesinde son 4 takım arasına kalmak için Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yendi ve üst üste 5. kez adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Rakibe set vermedik

Filenin Sultanları, Polonya karşısında ilk seti 25-23 önde kapattı. İkinci sette de etkili bir oyun ortaya koyan millilerimiz Polonya’ya 25-22 üstünlük kurarak durumu 2-0’a getirdi.

Son seti 25-19 önde kapatan milliler Polonya’ya set vermeden mücadeleyi kazandı.

Rakip İtalya

Almanya’da oynadığı C Grubu maçlarının 5’ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika’yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6’da 6 yaparak çeyrek finale yükselmişti.

Filenin Sultanları yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Art arda 5.kez yarı finaldeyiz

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.

Galibiyet serisi 13'e çıktı

Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları, galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

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