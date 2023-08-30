Manchester United'la görüşmeler başladı! Galatasaray büyük oynuyor

Galatasaray'ın orta saha transferi için hamlesini Donny van de Beek'e yaptığı iddia edildi. Galatasaray'ın Manchester United ile görüştüğü ifade edildi.

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Galatasaray orta saha transferi için harekete geçti. Okan Buruk'un da transfer gelebileceğini söylediği bölgede sürpriz bir isim için hamle yapıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray, Donny van de Beek için Manchester United ile görüşüyor

The Athletic'te yer alan habere göre; Galatasaray, Hollandalı orta saha Donny van de Beek için Manchester United ile görüşüyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Lorient'in de oyuncu için görüşme yaptığı ancak görüşmelerde henüz ilerleme olmadığı belirtildi.

26 yaşındaki van de Beek, 2020'de Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. Oyuncu Ajax'ın parlak döneminde Hakim Ziyech ile takım arkadaşıydı.