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İstanbul Güngören’de kan donduran olay: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Güngören’de kan donduran olay: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Güngören’de yaşanan olayda bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırı sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı.

İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahla rastgele ataş etti. O sırada kahvehanede bulunan kişiler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganlardan birini kaçarken kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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