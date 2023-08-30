Sağlık Bakanı Koca TEKNOFEST'i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti.

Abone ol

Alanı ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Uzun süre vatandaşlarla fotoğraf çektiren Koca, ardından bakanlığın standını gezdi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipmanlarını inceleyen ve arama kurtarma köpekleri ile bir süre frizbi oynayan Koca, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koca, "Yoğun bir ilgi var. Bu organizasyonu düzenleyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerin gelecek adına mutlu olduklarını hissetmemek mümkün değil." dedi.

Festivalin 30 Ağustos'ta düzenlenmesine ilişkin de Koca, "Ülkemizin geleceği ile ilgili özellikle gençlerimizi umutlandıran, teknolojik bir gelişimin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Her ülkenin gençlerinin kendi ülkesinin geleceği anlamına geldiğini vurgulayan Koca, bilişimi, teknolojiyi özellikle gençlerin yoğun kullandığına işaret etti.

Dünyanın geleceğini teknolojiyi ve bilişimi yoğun kullanan gençlerin oluşturacağını ifade eden Koca, "O yüzden bizim gençlerimizi son derece donanımlı yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.